«Реал» уверен в подписании Холанна, если того пожелает сам футболист

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обсудил с генеральным директором клуба Хосе Санчесом возможный трансфер Эрлинга Холанна.

Если верить изданию Marca, менеджмент «Реала» придерживается следующего мнения: подписать Холанна летом возможно, но все будет зависеть от самого нападающего.

Более того, «Реал» потянет сразу обе сделки: и Мбаппе, и Холанна. Главное — решение самого игрока.

В список интересов «сливочных» входит полузащитник «Монако» — Орельен Тчуамени.

Недавно СМИ писали о решении норвежца переехать в АПЛ. «Манчестер Сити» готов сделать футболиста наиболее высокооплачиваемым в лиге.