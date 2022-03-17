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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» уверен в подписании Холанна, если того пожелает сам футболист

17 Марта 2022 • 21:38 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обсудил с генеральным директором клуба Хосе Санчесом возможный трансфер Эрлинга Холанна.

Если верить изданию Marca, менеджмент «Реала» придерживается следующего мнения: подписать Холанна летом возможно, но все будет зависеть от самого нападающего.

Более того, «Реал» потянет сразу обе сделки: и Мбаппе, и Холанна. Главное — решение самого игрока.

В список интересов «сливочных» входит полузащитник «Монако» — Орельен Тчуамени.

Недавно СМИ писали о решении норвежца переехать в АПЛ. «Манчестер Сити» готов сделать футболиста наиболее высокооплачиваемым в лиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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