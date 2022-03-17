«Реал» уверен в подписании Холанна, если того пожелает сам футболист

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обсудил с генеральным директором клуба Хосе Санчесом возможный трансфер Эрлинга Холанна.
Если верить изданию Marca, менеджмент «Реала» придерживается следующего мнения: подписать Холанна летом возможно, но все будет зависеть от самого нападающего.
Более того, «Реал» потянет сразу обе сделки: и Мбаппе, и Холанна. Главное — решение самого игрока.
В список интересов «сливочных» входит полузащитник «Монако» — Орельен Тчуамени.
Недавно СМИ писали о решении норвежца переехать в АПЛ. «Манчестер Сити» готов сделать футболиста наиболее высокооплачиваемым в лиге.