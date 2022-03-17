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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» устроит тотальную распродажу будущим летом

17 Марта 2022 • 20:53 Комментировать

«Реал» продолжает работать на рынке трансферов. На данный момент команду интересует не только усиление, но и продажи. Будущее лето станет одним из наиболее продуктивных, ибо Флорентино Перес рассчитывает избавиться от ряда ненужных игроков.

Уход Бэйла, Марсело и Иско решен. У всех заканчиваются контракты летом. Продлевать их никто не планирует.

Сегодня издание Marca сообщает о том, что Перес готовит продажу Азара, Йовича, Вальехо, Диаса и Себальоса. Каждый из игроков перестал нести пользу клубу. Более того, есть смысл получить определенный размер финансов для оформления трансфера Холанна. Большой объем инвестиций понадобится на расходы для Мбаппе.

Если «Реал» продаст сразу всех, сможет позволить себе дополнительное усиление.


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Реал Мадрид
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