«Реал» продаст Асенсио при определенном условии

«Реал» продолжает работать на трансферном рынке. На этот раз стало известно, что клуб готов продать Марко Асенсио только при одном условии, о чем сообщает издание MadridistaReal.

Сегодня между футболистом и руководством продолжается диалог относительно подписания нового контракта, но переговоры складываются тяжело.

Текущий договор работает до лета 2023 года.

Если верить источникам массовой информации, Асенсио предложили 4-летний контракт на тех же условиях, которые присутствуют у него на данный момент. Пока испанец отклонил данное предложение.

Асенсио интересует «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Ювентус».

Нынешний сезон для полузащитника достаточно успешен. За 32 матча он забил 10 голов и сделал одну передачу.