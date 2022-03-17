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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» интересуется Ромелу Лукаку

17 Марта 2022 • 20:16 Комментировать

Мадридский «Атлетико» рассматривает усиление линии атаки будущим летом. Один из кандидатов — Ромелу Лукаку.

Прошлым летом бельгиец перешел в «Челси» за сумму в 97.5 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Лукаку стал самым дорогим приобретением клуба.

На данный момент футболист сборной Бельгии не может адаптироваться в Лондоне. Он практически не забивает голов и желает вернуться в «Интер».

«Атлетико» пока подбирает варианты и переговоров с «Челси» никто не начинал.

Главный тренер Диего Симеоне — поклонник таланта Лукаку. Аргентинец давно хотел бы поработать с бельгийцем.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Ромелу Лукаку
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