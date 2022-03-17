«Атлетико» интересуется Ромелу Лукаку

Мадридский «Атлетико» рассматривает усиление линии атаки будущим летом. Один из кандидатов — Ромелу Лукаку.

Прошлым летом бельгиец перешел в «Челси» за сумму в 97.5 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Лукаку стал самым дорогим приобретением клуба.

На данный момент футболист сборной Бельгии не может адаптироваться в Лондоне. Он практически не забивает голов и желает вернуться в «Интер».

«Атлетико» пока подбирает варианты и переговоров с «Челси» никто не начинал.

Главный тренер Диего Симеоне — поклонник таланта Лукаку. Аргентинец давно хотел бы поработать с бельгийцем.