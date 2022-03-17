Хави отметил ключевой элемент игры «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил основной элемент игры команды, от которого зависит эффективность выступлений на поле.

«В основе нашей футбольной философии располагается прессинг. У нас нет места тем футболистам, которые не собираются прессинговать. Когда ты перестал прессинговать, вынужденно приходится делать огромный рывок к воротам партнеру, если ты где-то не доработал. Если команда стабильно выполняет большой объем прессинга, беговой работы гораздо меньше» — сказал Хави в интервью журналисту Густаво Хофману.

На данный момент Хави полностью справляется с ролью главного тренера «Барселоны», что видно по результатам команды в Ла Лиге.