Дешам: Мне всё равно, в каком клубе играет Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию с переходом нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«У меня нет предпочтений относительно того, какой будет его следующая команда. У меня нет мнения. Он решит и что бы он ни решил, это не будет проблемой для сборной», - сказал Дешам в интервью Mundo Deportivo.

Дешам добавил, что любое решение, которое примет нападающий, будет его личным выбором и выбором его семьи.

В последние дни появилась информация, что Мбаппе достиг устной договоренности с представителями мадридского клуба. Однако, официального подтверждения перехода еще не поступало.