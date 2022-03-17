«Барселона» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Барселоны» интересуются подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» — Маркуса Рэшфорда. О данной новости сообщает издание Manchester Evenin News.

Если верить источнику, у футболиста постоянно разрывается телефон с предложениями от разных клубов, когда будущее англичанина оказалось неопределенным.

Не так давно об интересе к футболисту открыто заявили в «Ливерпуле». Юрген Клопп хотел бы поработать с англичанином и задействовать его в собственной тактической схеме.

Рэшфорд не принял окончательного решения о своем будущем. Уход из «МЮ — последняя мера. Пока парня напрягает ситуация в клубе и отсутствие гарантий практики в Лиге чемпионов. Также есть некоторые вопросы к главному тренеру и руководству.