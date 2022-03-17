«Барселона» делает акцент на подписание Левандовски, а не Холанна

Задача «Барселоны» на будущее лето — подписание топового форварда.

Приоритетом до сегодняшнего дня был Эрлинг Холанн («Боруссия» Д), однако менеджмент принял решение отказаться от данной затеи, учитывая огромные финансовые запросы. На данный момент каталонцы не обладают суммой, необходимой для подписания норвежца.

Таким образом, есть высокая вероятность перехода в «Барселону» Роберта Левандовски.

Поляк очень недоволен тем, что руководство «Баварии» не предлагает новый контракт, поэтому рассматривает вариант со сменой клубной прописки. Переезд в Ла Лигу может положительно повлиять на статус клуба и результативность в атаке.