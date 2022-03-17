Руководство «Реала» обеспокоено расизмом в отношении Винисиуса

Руководители мадридского «Реала» обеспокоены расизмом по отношению к Винисиусу.

Издание As сообщает, что соперники играют против бразильца гораздо агрессивнее.

Более того, расистские оскорбления появляются регулярно. Вингер сильно страдает по этому поводу в психологическом плане, поэтому главному тренеру Карло Анчелотти приходится принимать меры.

Итальянский специалист постоянно работает с Винисиусом по вопросу расизма и рекомендует не реагировать на провокации, агрессивно вести себя на поле и получать желтые карточки.