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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде: «Не стану играть за «Барсу» из-за уважения к «Реалу» и ценностям клуба»

17 Марта 2022 • 17:58 Комментировать

Полузащитник Федерико Вальверде ясно дал понять, что уважает ценности мадридского «Реала».

— Есть вероятность, что когда-нибудь Вальверде наденет футболку «Барселоны»?

— Каждый из нас понимает, какой проект представляет из себя «Барселона». Не стану выбирать этот клуб из-за уважения к «Реалу» и ценностям клуба. Нельзя уходить к основному конкуренту, если ты уважаешь себя, как профессионал.

Следует отметить, что сегодня между клубами действует пакт, по которому нельзя переманивать футболистов друг у друга.

В январе в «Барселону» мог перейти экс-нападающий «Реала» и действующий футболист «Юве» — Альваро Мората.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Федерико Вальверде
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