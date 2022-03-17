Боссы «Реала» верят в Анчелотти

Руководители мадридского «Реала» очень довольны работой опытного итальянского специалиста Карло Анчелотти.

По информации Marca, боссы мадридской команды недавно встретились и обсудили работу Анчелотти. Руководство «сливочных» верит в итальянского тренера. К тому же, Карло очень здорово работает с составом, который практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, что мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В национальном чемпионате «Реал» пока занимает уверенную первую строчку и опережает ближайшего преследователя на десять очков.