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Чемпионат Испании. Ла Лига

Боссы «Реала» верят в Анчелотти

17 Марта 2022 • 13:39 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» очень довольны работой опытного итальянского специалиста Карло Анчелотти.

По информации Marca, боссы мадридской команды недавно встретились и обсудили работу Анчелотти. Руководство «сливочных» верит в итальянского тренера. К тому же, Карло очень здорово работает с составом, который практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, что мадридский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В национальном чемпионате «Реал» пока занимает уверенную первую строчку и опережает ближайшего преследователя на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига
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