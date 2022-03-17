«Тоттенхэм» хотел купить защитника «Вильярреала»

Прошлым летом Пау Торрес отказал «Тоттенхэму».

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прошлым летом отказался от серьёзного предложения «Тоттенхэма». Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, причиной отказа послужило желание испанца сыграть в Лиге чемпионом со своим родным клубом. Помимо «шпор» интерес к Торресу высказывали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл за «жёлтую субмарину» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Цена игрока на Transfermarkt составляет €50 млн. Его контракт истекает летом 2024 года.