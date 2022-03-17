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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Тоттенхэм» хотел купить защитника «Вильярреала»

17 Марта 2022 • 11:42 Комментировать

Прошлым летом Пау Торрес отказал «Тоттенхэму».

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прошлым летом отказался от серьёзного предложения «Тоттенхэма». Об этом сообщает в своём «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, причиной отказа послужило желание испанца сыграть в Лиге чемпионом со своим родным клубом. Помимо «шпор» интерес к Торресу высказывали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл за «жёлтую субмарину» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Цена игрока на Transfermarkt составляет 50 млн. Его контракт истекает летом 2024 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вильярреал Пау Торрес Фабрицио Романо
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