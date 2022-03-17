«Атлетико» нашёл замену Облаку в «Бенфике»

Руководители мадридского «Атлетико» нашли возможного сменщика для словенского голкипера Яна Облака в лиссабонской «Бенфике».

По информации Goal.com, «матрасники» активно интересуются 27-летним греческим голкипером «Бенфики» Одиссеасом Влаходимосом. Действующее соглашение вратаря с «Бенфикой» рассчитано до лета 2024 года. Напомним, что Облак летом может переехать на туманный Альбион и стать игроком «Ньюкасла».

В этом сезоне Одиссеас Влаходимос провёл в португальской лиге 25 поединков, в шести из которых сумел отыграть на ноль.