Обамеянг: Мне удалось быстро адаптироваться в «Барселоне»

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал журналистам о том, что ему удалось довольно быстро адаптироваться в каталонской команде.

Обамеянг сказал, что он переживал из-за того, что очень много времени у него уйдёт на адаптацию в новом коллективе, но он довольно оперативно влился в состав «Барселоны». Форвард отметил, что ему очень помогли одноклубники, с которыми всё становится проще.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг провёл в этом сезоне в испанской лиге шесть матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.