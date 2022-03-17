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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг: Мне удалось быстро адаптироваться в «Барселоне»

17 Марта 2022 • 10:18 Комментировать

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал журналистам о том, что ему удалось довольно быстро адаптироваться в каталонской команде.

Обамеянг сказал, что он переживал из-за того, что очень много времени у него уйдёт на адаптацию в новом коллективе, но он довольно оперативно влился в состав «Барселоны». Форвард отметил, что ему очень помогли одноклубники, с которыми всё становится проще.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг провёл в этом сезоне в испанской лиге шесть матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг
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