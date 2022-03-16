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Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле достиг устной договоренности с «ПСЖ»

16 Марта 2022 • 13:21 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Усман Дембел достиг устной договоренности с «ПСЖ», сообщает FootMercato.

Французский клуб рассматривает Дембеле, как идеального игрока для усиления атаки, после того как Килиан Мбаппе покинет команду этим летом бесплатно.

Контракт нападающего с «Барселоной» истекает в конце июня и многие клубы, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», интересуются его услугами.

В этом сезоне Дембеле провел 11 матчей в Ла Лиге, забил 1 гол и сделал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела удержать футболиста у себя, но не смогла согласовать с ним условия личного контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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