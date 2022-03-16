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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси договорился о переходе в «Барселону»

16 Марта 2022 • 13:07 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
1.72 3.40 5.70
18.03 23:00

Как сообщает журналист Николо Скира, «Барселона» согласовала контракт с полузащитником «Милана» Франком Кесси.

По информации источника, соглашение с 25-летним футболистом будет рассчитано до 2027 года. Зарплата составит 8 миллионов евро за сезон, из которых 1.5 миллиона —  бонусы. Кроме того, ивуариец получит отдельный бонус за переход.

Кесси защищает цвета «россонери» уже пятый сезон. В текущем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник забил 5 голов в 22 матчах. Ранее футболист выступал за «Аталанту» и «Чезену».  

С 2014 года Кесси вызывается в национальную сборную своей страны, за которую провёл 52 матча, забив в них 5 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси
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