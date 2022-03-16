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Чемпионат Испании. Ла Лига

Антони Марсьяль: «Моя цель была в том, чтобы уйти и окунуться в новую атмосферу»

16 Марта 2022 • 10:57 Комментировать

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль, арендованный у «Манчестер Юнайтед», дал большое интервью The Guardian, в котором рассказал о Ральфе Рангнике, Чемпионате мира и планах на Лигу Европы.

«Когда Рангник пришёл в клуб, моей целью было уйти. Я сказал ему об этом. Он поговорил со мной, сказал, что если я продолжу тренироваться в том же духе, то буду играть. Но моя цель была в том, чтобы уйти и окунуться в новую атмосферу.

У меня было много вариантов, но поговорив с Лопетеги и Мончи я понял, что «Севилья» лучший вариант, чтобы снова играть и наслаждаться жизнью…

Чемпионат мира – это моя цель. Я хочу быть частью сборной, поэтому я сейчас здесь, чтобы играть и показывать, что я могу…

 В этом году финал Лиги Европы пройдёт на «Рамон Санчес Писхуан» (стадион «Севильи»), что очень важно для нас, так что мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть этот кубок», – передаёт слова Марсьяля The Guardian.

Напомним, что Марсьяль перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью» на правах аренды в зимнее трансферное окно. За это время 26-летний француз провёл за испанский клуб шесть матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Он вернётся в «Манчестер Юнайтед» летом.

 

 

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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