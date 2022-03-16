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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Аякса» высказался о своём возможном переходе в «Барселону»

16 Марта 2022 • 10:53 Комментировать

Марокканский защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи рассказал журналистам о том, что думает по поводу слухов о своём возможном переходе в «Барселону».

Мазрауи сказал, что у него пока не было никаких договорённостей с каталонской командой, так что слухам верить не стоит. 24-летний марокканский футболист отметил, что если бы у него были контакты с «Барселоной», то он обо всём бы уже рассказал прессе.

Напомним, что в этом сезоне Нуссаир Мазрауи провёл в голландском чемпионате 21 матч. Защитник отметился пятью забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Нуссер Мазрауи
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