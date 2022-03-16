Баленсиага останется в «Атлетике» еще на год минимум

Баскский «Атлетик» объявил о продлении контракта с опытным Микелем Баленсиагой. Опытный защитник останется в команде еще как минимум на год, до лета 2023 года. Сообщение об этом появилось в командном «Твиттере» клуба. Баленсиаге сейчас тридцать четыре года, в составе «Атлетика» он выступает с далекого 2013 года. За это время Баленсиага провел в общей сложности более трех сотен матчей (314), в которых забил один гол.

Ему дважды удавалось стать обладателем Суперкубка Испании в составе «Атлетика», помимо этого, защитник выступал в составе «Нумансии» и «Вальядолида», а также привлекался в молодежные сборные Испании.