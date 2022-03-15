«Реал» потратит 350 млн евро на трансфер и содержание Холанна

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил трансфер Холанна в приоритет на будущее лето.

Издание Marca сообщает, что испанский функционер готов выделить космические деньги на общее содержание футболиста. Сумму трансфера оценивают в 130 млн евро. Еще 220 млн придется потратить на 6-летний контракт Холанна.

Перес планирует частично покрыть траты при помощи исходящих трансферов. Сегодня в приоритете избавиться от Азара и Йовича. Эти деньги могут быть задействованы в сделке по Холанну.

Дополнительно «Реал» получит свободу действий по истечению контрактов Иско, Марсело и Бэйла. Сокращение зарплатной ведомости сыграет огромную роль.