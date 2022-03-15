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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави интересует сразу несколько клубов АПЛ

15 Марта 2022 • 22:38 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Гави попал в сферу интересов сразу нескольких клубов АПЛ, о чем сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

17-летний футболист привлекает внимание «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля».

С лондонским клубом все неоднозначно. Пока не будет принято решение о продаже, вряд ли начнутся контакты.

«МЮ» и «Ливерпуль» будут бороться за сделку, если Гави и «Барселона» не смогут договориться о новом контракте. Недавно поступила информация, что из-за финансовых вопросов Гави и Араухо пока не могут подписать новые соглашения.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Барселона Манчестер Юнайтед Гави
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