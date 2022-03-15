«Арсенал» и «Ньюкасл» заинтересованы в приобретении Азара, сам футболист не хочет покидать «Реал»

Foot Merсato сообщил, что на форварда «Реала» Эдена Азара претендуют два английских клуба «Арсенал» и «Ньюкасл».

Источник утверждает, что руководство сливочных встречалось с лондонцами и «сороками».

При этом, сам бельгиец не хочет уходить из мадридского клуба и хочет бороться за место в основном составе «Реала». Сообщается, что королевский клуб открыт для продажи 31-летнего Азара.

Футболист стал игроком сливочных в 2019 году. Он перешел из «Челси» за 150 млн евро. За три сезона в «Реале» Азар сыграл 47 матчей в чемпионате Испании, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Его контракт истекает летом 2024 года, а трансферная стоимость упала до 18 млн евро.