Вице-президент «Барселоны» о трансфере Холанна: «Его цена превышает наши возможности»

Эдуард Ромеу для Cope — вице-президент «Барселоны» по решению экономических вопросов, прокомментировал трансфер Холанна.

«Для «Барселоны» не существует невозможных вещей, но такая сделка будет крайне сложной и долгой. Холанн — наиболее желаемый футболист на рынке трансферов. Борьба за него космическая, но у каждого клуба своя экономика. У нас в данном направлении большие сложности.

Трансфер Холанна не зависит от меня. Запрашиваемая сумма сегодня попросту превышает наши финансовые возможности.

Тем не менее, зимой у нас не было денег, но мы закрыли несколько сделок. Молодые футболисты стоят очень дорого».