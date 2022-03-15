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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вице-президент «Барселоны» о трансфере Холанна: «Его цена превышает наши возможности»

15 Марта 2022 • 22:01 Комментировать

Эдуард Ромеу для Cope — вице-президент «Барселоны» по решению экономических вопросов, прокомментировал трансфер Холанна.

«Для «Барселоны» не существует невозможных вещей, но такая сделка будет крайне сложной и долгой. Холанн — наиболее желаемый футболист на рынке трансферов. Борьба за него космическая, но у каждого клуба своя экономика. У нас в данном направлении большие сложности.

Трансфер Холанна не зависит от меня. Запрашиваемая сумма сегодня попросту превышает наши финансовые возможности.

Тем не менее, зимой у нас не было денег, но мы закрыли несколько сделок. Молодые футболисты стоят очень дорого».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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