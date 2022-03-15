Флорентино Перес обсудит трансфер Холанна в «Реал» с гендиректором «Боруссии»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес настроен на трансфер форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

В ближайшие несколько часов испанский функционер встретится в Мадриде с генеральным директором дортмундского клуба — Ватцке.

Следует отметить, что между руководителями сохраняются очень хорошие отношения в течение длительного времени. Именно данный фактор может сыграть основную роль при оформлении трансфера Холанна в «Реал».

Норвежский футболист мечтает о продолжении карьеры в составе «сливочных». Варианты с «Барселоной» и «Манчестер Сити» активно рассматриваются тоже. Например: Холанн хотел бы поработать под руководством Гвардиолы.