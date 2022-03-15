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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес хочет собрать новое «галактикос» в «Реале»

15 Марта 2022 • 18:08 Комментировать (1)

Флорентино Перес продолжает удивлять футбольную общественность. Переход Мбаппе фактически состоялся, но останавливаться на достигнутом функционер не планирует.

В ближайшие несколько часов президент «Реала» проведет переговоры с генеральным директором дортмундской «Боруссии», о чем сообщает издание Cuatro.

Основной темой разговора между Хансом-Йоахимом Ватцке и Флорентино Пересом станет обсуждение трансфера Эрлинга Холанна.

Между руководителями очень хорошие отношения сохраняются в течение долгих лет, поэтому встреча пройдет в Мадриде.

Задача Переса — создание нового «галактикос».

Недавно поступила информация о том, что «Манчестер Сити» стал фаворитом сделки по Холанну. Сам футболист мечтает о выступлениях в Мадриде.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Эрлинг Холанн
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