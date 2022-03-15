Перес хочет собрать новое «галактикос» в «Реале»

Флорентино Перес продолжает удивлять футбольную общественность. Переход Мбаппе фактически состоялся, но останавливаться на достигнутом функционер не планирует.

В ближайшие несколько часов президент «Реала» проведет переговоры с генеральным директором дортмундской «Боруссии», о чем сообщает издание Cuatro.

Основной темой разговора между Хансом-Йоахимом Ватцке и Флорентино Пересом станет обсуждение трансфера Эрлинга Холанна.

Между руководителями очень хорошие отношения сохраняются в течение долгих лет, поэтому встреча пройдет в Мадриде.

Задача Переса — создание нового «галактикос».

Недавно поступила информация о том, что «Манчестер Сити» стал фаворитом сделки по Холанну. Сам футболист мечтает о выступлениях в Мадриде.