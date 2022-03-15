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«Реал» работает над новым контрактом Винисиуса

15 Марта 2022 • 16:24 Комментировать

«Реал» работает над новым контрактом с Винисиуса Жуниора.

На данный момент руководители «сливочных» разрабатывают новое соглашение, но переговорный процесс стартует в конце сезона. Менеджмент хотел бы, чтобы бразилец не отвлекался от спортивной составляющей на финансовые вопросы.

Контракт с Винисиусом действует до лета 2024 года.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес считает, что связка «Мбаппе – Винисиус» станет одной из наиболее результативных в Европе. Функционер дал понять, что хочет видеть обоих игроков в команде.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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