«Реал» работает над новым контрактом Винисиуса

«Реал» работает над новым контрактом с Винисиуса Жуниора.

На данный момент руководители «сливочных» разрабатывают новое соглашение, но переговорный процесс стартует в конце сезона. Менеджмент хотел бы, чтобы бразилец не отвлекался от спортивной составляющей на финансовые вопросы.

Контракт с Винисиусом действует до лета 2024 года.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес считает, что связка «Мбаппе – Винисиус» станет одной из наиболее результативных в Европе. Функционер дал понять, что хочет видеть обоих игроков в команде.