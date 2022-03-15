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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелена подписать Лукаса Бойе

15 Марта 2022 • 14:53 Комментировать

«Барселона» хочет согласовать переход нападающего «Эльче» Лукаса Бойе после того, как сделка с Эрлингом Холанном, по всей вероятности, сорвалась.

26-летний игрок прошел через молодежные команды «Ривер Плейт», прежде чем переехать в Европу в 2016 году, когда он подписал контракт с «Торино». Он был в аренде в «Сельте», «АЕК» и «Рединге». В 2020 году он перебрался в «Эльче».

В этом сезоне Бойе провел 21 матч в Ла Лиге и забил 7 голов. Трансферная стоимость нападающего по оценке портала Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эльче Лукас Бойе
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