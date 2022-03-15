«Барселона» нацелена подписать Лукаса Бойе

«Барселона» хочет согласовать переход нападающего «Эльче» Лукаса Бойе после того, как сделка с Эрлингом Холанном, по всей вероятности, сорвалась.

26-летний игрок прошел через молодежные команды «Ривер Плейт», прежде чем переехать в Европу в 2016 году, когда он подписал контракт с «Торино». Он был в аренде в «Сельте», «АЕК» и «Рединге». В 2020 году он перебрался в «Эльче».

В этом сезоне Бойе провел 21 матч в Ла Лиге и забил 7 голов. Трансферная стоимость нападающего по оценке портала Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.