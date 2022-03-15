Президент «Барселоны» Лапорта хочет подписать Невеша

«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, сообщает Beteve.

По информации источника, каталонцы рассматривают португальца в качестве замены Серхио Бускетсу. В футболисте заинтересован лично президент клуба Жоан Лапорта. Однако потенциальная стоимость Невеша в 50 миллионов евро может отпугнуть руководство сине-гранатовых.

Тем не менее помочь в осуществлении сделки могут хорошие отношения Лапорты с агентом игрока Хорхе Мендесом.

В текущем сезоне АПЛ 25-летней Невеш отметился 4 голами и 2 голевыми передачами в 27 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.