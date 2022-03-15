Фанаты «Барселоны» против удовлетворения требований Дембеле

Представители «Барселоны» устроили онлайн-голосование, темой которого стал вопрос «Стоит ли удовлетворять контрактные требования нападающего Усмана Дембеле?»

Переговоры о заключении нового соглашения между клубом и игроком зашли в тупик, после того как форвард запросил заработную плату в размере 40 миллионов евро в год. Текущий контракт Дембеле заканчивается летом и футболист не намерен снижать свои финансовые аппетиты, а это значит, что он может покинуть клуб бесплатно в летнее трансферное окно.

По результатам опроса, около 83% болельщиков (12 612 из 15 213 проголосовавших) считают, что условия Дембеле удовлетворять не стоит.

В этом сезоне французский нападающий сыграл в 11 играх Ла Лиги, забил 1 гол сделал 7 голевых передач.