Мбаппе договорился с «Реалом», но всё ещё сомневается

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не подпишет контракт с мадридским «Реалом» на этой неделе. Хотя устная договоренность между футболистом и клубом существует, Мбаппе еще раз хочет взвесить все «за» и «против».

Как сообщает Le10Sport, Мбаппе собирается обсудить свое будущее со всеми сторонами, в том числе со своими близкими, а также с представителями «ПСЖ». Его интересует, что стоит за словами руководства клуба о «новом проекте» и каким составом «ПСЖ» собирается играть в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что возможным новым главным тренером французского клуба может стать Зинедин Зидан.

Мбаппе в этом сезоне провел 25 матчей в Лиге 1 в составе «ПСЖ», забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.