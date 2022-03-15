Кесси договорился с «Барселоной» о контракте

Ивуарийский полузащитник «Милана» Франк Кесси всё же договорился с «Барселоной» по поводу контракта.

По информации Diario Sport, 25-летний ивуарийский футболист достиг договорённости с руководителями каталонской команды по поводу условий личного контракта. Кесси должен будет летом перебраться в «Барселону» на правах свободного агента. Договориться с «Миланом» о продлении соглашения Франк так и не сумел.

Напомним, что Франк Кесси в этом сезоне провёл в итальянской лиге 22 матча и отметился пятью забитыми мячами.