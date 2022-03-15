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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема обогнал Анри и стал лучшим бомбардиром среди французских игроков

15 Марта 2022 • 11:03 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема оформил дубль в поединке с «Мальоркой» и стал лучшим бомбардиром среди французских игроков.

34-летний французский футболист забил 413 голов за свою карьеру в клубах и в сборной. По этому показателю Карим обогнал именитого экс-форварда «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, в активе которого 411 забитых мячей.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» 25 поединков, в которых отметился 22 забитыми мячами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Тьерри Анри
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