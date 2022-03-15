«Барселона» уверена в подписании защитника «Аякса»

«Барселона» заинтересована в подписании защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы хотят предложить 24-летнему марокканцу контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон, включая бонусы. Ожидается, что футболист пополнит сине-гранатовых в качестве свободного агента. Действующий контракт Мазрауи с «Аяксом» заканчивается летом нынешнего года.

Переговоры с агентом Мазрауи также ведут представители мюнхенской «Баварии», но «Барселона» уверена в подписании игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии защитник забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 21 матче.

Портал Transfermarkt оценивает марокканца в 20 миллионов евро.