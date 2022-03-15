Камавинга: Пытаюсь многому научиться у Каземиро

Полузащитник «Реала» рассказал журналистам о том, как он себя чувствует в дебютном сезоне за мадридский клуб.

«Я очень требователен к себе. Даже если сыграл хорошо, но допустил ошибки, я буду держать эти ошибки в голове. А потом расскажу о них или проанализирую их после игры», - сказал он.

Камавинга отметил, что старается многому научиться у партнера по команде Каземиро.

«Пытаюсь многому научиться у него в плане тактики. Перед матчами Каземиро советует играть мне просто и эффективно. Я учусь у всей тройки [Каземиро, Модрич, Кроос], потому что должен быть готов играть на любой позиции в полузащите», - добавил Камавинга.

19-летний полузащитник провел 18 матчей Ла Лиги в этом сезоне и забил 2 гола.