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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге в восьми матчах кряду

15 Марта 2022 • 08:23 Комментировать
Мальорка
0:3
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» находится в отличной форме перед принципиальным поединком с «Барселоной».

Подопечные Карло Анчелотти уверенно разобрались с «Мальоркой» со счётом 3:0 и продлили свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до восьми матчей. Стоит отметить, что последний раз «сливочные» проигрывали в Ла Лиге больше двух месяцев назад. В последних четырёх встречах «королевский клуб» одерживал победы с общим счётом 11:1.

Напомним, что эль-классико между «Реалом» и «Барселоной» состоится уже 20 марта.

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Реал Мадрид Ла Лига
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