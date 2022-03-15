«Реал» не проигрывает в Ла Лиге в восьми матчах кряду

Мадридский «Реал» находится в отличной форме перед принципиальным поединком с «Барселоной».

Подопечные Карло Анчелотти уверенно разобрались с «Мальоркой» со счётом 3:0 и продлили свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до восьми матчей. Стоит отметить, что последний раз «сливочные» проигрывали в Ла Лиге больше двух месяцев назад. В последних четырёх встречах «королевский клуб» одерживал победы с общим счётом 11:1.

Напомним, что эль-классико между «Реалом» и «Барселоной» состоится уже 20 марта.