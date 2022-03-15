Бензема повторил свой личный рекорд в «Реале»

Сезон еще далек от завершения, а Карим Бензема уже повторил свой лучший сезон в смысле результативности, забив в матче с «Мальоркой» уже тридцать второй матч в текущем сезоне во всех турнирах. Двадцать два из них были забиты в чемпионате Испании - Карим является лидером гонки бомбардиров.

Тридцать два гола - это повторение лучшего сезона в смысле результативности для Бензема, коим доселе являлся сезон 2011/2012, который он провел при Жозе Моуринью. Тогда Карим, выступающий за «сливочных» с 2009 года, также забил тридцать два гола во всех турнирах за «Реал». Но сейчас у него есть еще достаточно времени для того, чтобы поднять планку.