Анчелотти призвал не считать «Реал» фаворитом первенства Испании

В последнем матче двадцать восьмого тура испанской Примеры мадридский «Реал» легко расправился на выезде с «Мальоркой», забив три безответных мяча в ворота островитян. «Реал» сохраняет десятиочковое преимущество над «Севильей», а отрыв от «Барселоны» составляет и вовсе двенадцать очков. Тем не менее, наставник «Реала» Карло Анчелотти не желает заранее считать «Реал» чемпионом Испании.

- Эта победа ничего не меняет. Отрыв - это хорошо, но нам надо сохранить хорошую форму во время паузы для игр сборных. Я напомню вам, как мы проиграли финал Лиги чемпионов, ведя со счетом 3:0. Такое случается, - напомнил Анчелотти в интервью Marca, напоминая о поражении в финале ЛЧ-2004/2005, когда он руководил «Миланом».