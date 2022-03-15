«Реал» забил три мяча на Мальорке, но потерял Бензема

Мадридский «Реал» добыл три очка в гостевом матче двадцать восьмого тура испанской Примеры с «Мальоркой», Карим Бензема забил два мяча, но сразу после своего второго гола получил травму и поле покинул досрочно. Так что у Карло Анчелотти могут возникнуть проблемы перед предстоящим в воскресенье «эль класико».
«Реал» сохраняет двенадцатиочковое преимущество над «Барселоной» в турнирной таблице, но в следующем матче, как уже было упомянуто, ему предстоит встреча именно с «Барселоной».
Протокол игры
|55'Винисиус Жуниор (0:1)
|77'Бензема Карим (0:2)
|82'Бензема Карим (0:3)
Рико Серхио•Маффео Пабло • 76'Вальент Мартин•Раильо Антонио • 69'Оливан Бриан•Родригес Даниэль 78' (Дьедью Амат ( 78') •Санчес Антонио 68' (Сальва Севилья ( 68') •Баба Иддрису 87' (Гренье Клеман ( 87') •Кубо Такефуса 78' (Ли Кан Ин ( 78') •Анхель Луис 30' 68' (Пратс Абдон ( 68') •Мурики Ведат
Куртуа Тибо•Васкес Лукас 52' 70' (Карвахаль Даниэль ( 70') •Начо Фернандес•Алаба Давид•Менди Ферлан 80' (Марсело Виера ( 80') •Вальверде Федерико 17' 60' (Модрич Лука ( 60') •Каземиро Карлос 61' (Камавинга Эдуардо ( 61') •Кроос Тони•Родриго 71' (Асенсио Марко ( 71') •Бензема Карим•Винисиус Жуниор 30'
14 марта. Стадион "Визит Мальорка Эстади".