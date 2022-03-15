«Реал» забил три мяча на Мальорке, но потерял Бензема

Мадридский «Реал» добыл три очка в гостевом матче двадцать восьмого тура испанской Примеры с «Мальоркой», Карим Бензема забил два мяча, но сразу после своего второго гола получил травму и поле покинул досрочно. Так что у Карло Анчелотти могут возникнуть проблемы перед предстоящим в воскресенье «эль класико».

«Реал» сохраняет двенадцатиочковое преимущество над «Барселоной» в турнирной таблице, но в следующем матче, как уже было упомянуто, ему предстоит встреча именно с «Барселоной».