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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» забил три мяча на Мальорке, но потерял Бензема

15 Марта 2022 • 00:55 Комментировать
Мальорка
0:3
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» добыл три очка в гостевом матче двадцать восьмого тура испанской Примеры с «Мальоркой», Карим Бензема забил два мяча, но сразу после своего второго гола получил травму и поле покинул досрочно. Так что у Карло Анчелотти могут возникнуть проблемы перед предстоящим в воскресенье «эль класико».

«Реал» сохраняет двенадцатиочковое преимущество над «Барселоной» в турнирной таблице, но в следующем матче, как уже было упомянуто, ему предстоит встреча именно с «Барселоной».

Протокол игры  
Мальорка 0:3Реал Мадрид
  55'Винисиус Жуниор (0:1)
  77'Бензема Карим (0:2)
  82'Бензема Карим (0:3)
Рико СерхиоМаффео Пабло   76'Вальент МартинРаильо Антонио   69'Оливан БрианРодригес Даниэль  78' (Дьедью Амат (  78') Санчес Антонио  68' (Сальва Севилья (  68') Баба Иддрису  87' (Гренье Клеман (  87') Кубо Такефуса  78' (Ли Кан Ин (  78') Анхель Луис   30'  68' (Пратс Абдон (  68') Мурики Ведат
Запасные: Коста ХаумеРикельме ЛеонардоФернандо НиньоГонсалес ДжованниЛьябрес ХавьерСедлар АлександрРуссо Франко
Куртуа ТибоВаскес Лукас   52'  70' (Карвахаль Даниэль (  70') Начо ФернандесАлаба ДавидМенди Ферлан  80' (Марсело Виера (  80') Вальверде Федерико   17'  60' (Модрич Лука (  60') Каземиро Карлос  61' (Камавинга Эдуардо (  61') Кроос ТониРодриго  71' (Асенсио Марко (  71') Бензема КаримВинисиус Жуниор   30'
Запасные: Бэйл ГаретСебальос ДаниДиас МарианоАзар ЭденЛунин АндрейИско АларконВальехо Хесус
14 марта. Стадион "Визит Мальорка Эстади".

 

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окончен Мальорка 0:3 Реал Мадрид 6.60 4.20 1.52
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