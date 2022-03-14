Месси точно не вернется в «Барселону»: У Лионеля нет поддержки от Лапорты

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пока не сможет вернуться в «Барселону». Издание Diario Sport опубликовало опровержение относительно контактов отца аргентинца с представителями каталонского гранда.

Никаких переговоров нет и не было. Более того, Хорхе Месси и все окружение Лео не связывалось с менеджментом клуба после 8 августа 2021 года.

Вылет «ПСЖ» из Лиги Чемпионов расстроил футболиста, но уезжать из Парижа он не намерен. Контракт действует до лета 2023 года. Лео хочет отработать его до конца.

Основная причина отсутствия возможности возвращения Месси в Каталонию — прохладные отношения с президентом Лапортой. Нет общения и контактов, поддержки и приглашения.

Шансов на возвращение в «Барселону» текущим летом нет. Более того, недавно поступила информация об отсутствии финансовых возможностей подписывать новых игроков.