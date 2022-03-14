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Чемпионат Испании. Ла Лига

Переговоры «Барселоны» с Гави и Араухо зашли в тупик

14 Марта 2022 • 21:56 Комментировать

Руководители «Барселоны» не могут подписать новые контракты с Гави и Рональдом Араухо.

О данной информации сообщает портал Mundo Deportivo. Более того, у журналистов издания появилась информация о реальном ходе переговоров, которые совсем не продвигаются, а зашли в тупик.

Гави и Араухо желают продолжать карьеру в каталонском клубе, причем у каждого на руках есть предложения от других европейских грандов.

Сложности создают финансовые возможности. Более того, впереди важнейший отрезок сезона. Необходимо сосредоточиться на выступлениях, а не переговорах.

Менеджмент «сине-гранатовых» уверен в том, что подписание контракта с Гави пройдет гораздо проще, нежели с Араухо. Причина в предложении «Манчестер Юнайтед», который находится на связи с защитником.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо Гави
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