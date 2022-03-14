«Реал» пополнил список претендентов на Гравенберха

Мадридский «Реал» присоединился к числу клубов, желающих заполучить перспективного полузащитника «Аякса».

На прошлой неделе агент голландца провёл встречу с представителем «Баварии» Оливером Каном. Ранее также сообщалось об интересе к 19-летнему игроку со стороны туринского «Ювентуса».

Как информирует Kicker, в борьбу за подписание Гравенберха вмешался мадридский «Реал». Главным претендентом на хавбека всё ещё остаётся «Бавария», но мюнхенцы не готовы платить «Аяксу» требуемые 30 млн евро, пока не совершат несколько продаж.

Райан Гравенберх оценивается ресурсом Transfermarkt в 35 млн евро. Его соглашение с «Аяксом» рассчитано до 2023 года.