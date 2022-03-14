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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» пополнил список претендентов на Гравенберха

14 Марта 2022 • 21:51 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
6.40 4.50 1.50
Через 0 ч. -3 мин.

Мадридский «Реал» присоединился к числу клубов, желающих заполучить перспективного полузащитника «Аякса».

На прошлой неделе агент голландца провёл встречу с представителем «Баварии» Оливером Каном. Ранее также сообщалось об интересе к 19-летнему игроку со стороны туринского «Ювентуса».

Как информирует Kicker, в борьбу за подписание Гравенберха вмешался мадридский «Реал». Главным претендентом на хавбека всё ещё остаётся «Бавария», но мюнхенцы не готовы платить «Аяксу» требуемые 30 млн евро, пока не совершат несколько продаж.

Райан Гравенберх оценивается ресурсом Transfermarkt в 35 млн евро. Его соглашение с «Аяксом» рассчитано до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аякс Райан Гравенберх
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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14.03  23:00 Мальорка ... Реал Мадрид 5.20 4.20 1.64
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