«Реал» объявил состав на матч с «Мальоркой»

Мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Мальорки» в последнем матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании, и накануне игры главный тренер мадридцев, итальянский специалист Карло Анчелотти, объявил стартовый состав своей команды.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Алаба, Начо, Кроос, Бензема. Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго, Менди.

Запасные: Лунин, Карвахаль, Мальехо, Азар, Модрич, Асенсио, Марсело, Бэйл, Себальос, Иско, Мариано, Камавинга.

Матч между «Мальоркой» и мадридским «Реалом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, следить за событиями игры можно будет по ссылке на онлайн-трансляцию.