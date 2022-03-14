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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» объявил состав на матч с «Мальоркой»

14 Марта 2022 • 21:27 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
6.40 4.50 1.50
Через 0 ч. -6 мин.

Мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Мальорки» в последнем матче двадцать восьмого тура чемпионата Испании, и накануне игры главный тренер мадридцев, итальянский специалист Карло Анчелотти, объявил стартовый состав своей команды.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Алаба, Начо, Кроос, Бензема. Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Родриго, Менди.

Запасные: Лунин, Карвахаль, Мальехо, Азар, Модрич, Асенсио, Марсело, Бэйл, Себальос, Иско, Мариано, Камавинга.

Матч между «Мальоркой» и мадридским «Реалом» начнется в двадцать три часа по московскому времени, следить за событиями игры можно будет по ссылке на онлайн-трансляцию

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Реал Мадрид
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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14.03  23:00 Мальорка ... Реал Мадрид 5.20 4.20 1.64
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