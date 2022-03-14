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Антонио Кассано: «Бензема — одна из наиболее техничных девяток в истории футбола»

14 Марта 2022 • 18:54 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Антонио Кассано в очередной раз положительно высказался о нападающем «сливочных» Кариме Бензема. Итальянцу нравится работа француза с мячом и лидерские качества.

«Я не хочу переборщить либо преувеличить. Скажу просто: Марко ван Бастен, Роналдо, Левандовски, Ибрагимович и Бензема — наиболее техничные девятки в истории современного мирового футбола.

Карим 9 лет служил верой и правдой Роналду в Мадриде. Как только Криштиану покинул команду, он тут же взял все лидерские качества на себя. Посмотрите на его статистику. Он уже забил 30 голов за текущий сезон. Это феноменально» — сказал Кассано в эфире DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Антонио Кассано
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