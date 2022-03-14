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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави восхищен игрой Обамеянга

14 Марта 2022 • 15:57 Комментировать
Барселона
4:0
Осасуна
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

В интервью испанскому изданию AS Хави заявил, что Обаменяг – это дар небес, он всегда находится в хорошей физической форме и быстро адаптируется.

Хави признался, что для него это большая честь тренировать такого нападающего.

32-летний габонец стал игроком «Барселоны» зимой 2022 года. Он перешел в испанскую команду свободным агентом, разорвав контракт с «Арсеналом».

В Ла Лиге Обамеянг принял участие в шести матчах и успел отличиться пять раз. Стоит отметить, что в четвертом матче за «Барселону» форвард записал хет-трик на свой счет в игре против «Валенсии» (4:1).

Сине-гранатовые после 27 туров набрали 51 очко и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» лидирует с 63 очками.  


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг
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