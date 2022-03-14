Хави восхищен игрой Обамеянга

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об игре форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

В интервью испанскому изданию AS Хави заявил, что Обаменяг – это дар небес, он всегда находится в хорошей физической форме и быстро адаптируется.

Хави признался, что для него это большая честь тренировать такого нападающего.

32-летний габонец стал игроком «Барселоны» зимой 2022 года. Он перешел в испанскую команду свободным агентом, разорвав контракт с «Арсеналом».

В Ла Лиге Обамеянг принял участие в шести матчах и успел отличиться пять раз. Стоит отметить, что в четвертом матче за «Барселону» форвард записал хет-трик на свой счет в игре против «Валенсии» (4:1).

Сине-гранатовые после 27 туров набрали 51 очко и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» лидирует с 63 очками.