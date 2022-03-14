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Симеоне является одним из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

14 Марта 2022 • 14:53 Комментировать

Диего Симеоне является одним из претендентов на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Les Parisiens.

Ранее появлялась информация, что нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино уйдет в отставку по окончании сезона из-за неудовлетворительного выступления команды в Лиге чемпионов. Одним из претендентов на пост рулевого «ПСЖ» называли Зинедина Зидана. Теперь к списку возможных кандидатур добавилось имя Диего Симеоне.

Аргентинский тренер привел мадридский «Атлетико» к победе в Ла Лиге в прошлом сезоне, выиграл Лигу Европы и дважды выводил свою команду в финал Лиги чемпионов.

Его контракт с «Атлетико» заканчивается в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Диего Симеоне
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