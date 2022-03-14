Симеоне является одним из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

Диего Симеоне является одним из претендентов на пост главного тренера «ПСЖ», сообщает Les Parisiens.

Ранее появлялась информация, что нынешний тренер парижан Маурисио Почеттино уйдет в отставку по окончании сезона из-за неудовлетворительного выступления команды в Лиге чемпионов. Одним из претендентов на пост рулевого «ПСЖ» называли Зинедина Зидана. Теперь к списку возможных кандидатур добавилось имя Диего Симеоне.

Аргентинский тренер привел мадридский «Атлетико» к победе в Ла Лиге в прошлом сезоне, выиграл Лигу Европы и дважды выводил свою команду в финал Лиги чемпионов.

Его контракт с «Атлетико» заканчивается в 2024 году.