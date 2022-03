Анчелотти: Куртуа не входит в ТОП-10? Это Чепуха!

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал «чепухой» рейтинг ТОП-10 вратарей, который составили журналисты Four Four Two. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа удивительным образом не попал в этот список. Соответствующий вопрос был задан Анчелотти на пресс-конференции.

«Это чепуха. Не спрашивай меня. Если вы так говорите о Куртуа, вы должны выкинуть свое журналистское удостоверение…», - так прореагировал итальянский специалист.

В этом сезоне Ла Лиги Куртуа сыграл в 27 матчах, 11 из которых отстоял на ноль.