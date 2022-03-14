Обамеянг повторил достижения Ибрагимовича и Ромарио

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил пять голов в шести стартовых матчах за «Барселону» и стал первым футболистом, кто смог достичь такого результата после Златана Ибрагимовича, который сделал это в 2009 году.

Кроме них, такого же успеха в дебютных матчах добивались Роналдо, Ромарио и Йохан Круйф.

32-летний нападающий пришел в «Барселону» зимой из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Сейчас его трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.