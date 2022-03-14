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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лион» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала»

14 Марта 2022 • 12:12 Комментировать

По данным Foot Mercato, «Лион» заинтересован в приобретении 30-летнего защитника «Вилярреала» Аисса Манди. Французский клуб рассматривает алжирского футболиста в качестве потенциальной замены Жерому Боатенгу.

Манди в этом сезоне провел 11 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол. Также игрок 72 раза выходил на поле в футболке сборной Алжира.

Манди уже имеет опыт игры в чемпионате Франции. С 2009 по 2016 год он защищал цвета «Реймса».

По оценке портала Transfermarkt, цена на защитника составляет 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Вильярреал Аисса Манди
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