Хорди Кройф: Ситуация с контрактом Дембеле непростая

Советник «Барселоны» Хорди Кройф утверждает, что ситуация с контрактом Усмана Дембеле остается сложной. Дембеле по-прежнему настроен на то, чтобы покинуть «Барселону» в конце сезона абсолютно бесплатно. Этим летом у вингера закончился контракт, и он до сих пор отклонял все предложения, которые делала «Барса». Вингер получил много критики из-за отказа от контракта, хотя в то же время он показал несколько отличных выступлений.

Ситуацию с Дембеле прокомментировал советник «Барселоны» Хорди Кройф.

«Я считаю, что самое главное, что он продолжает помогать команде, а остальное придет. Остальное контролировать не в наших силах», - сказал Кройф.