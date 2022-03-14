«Барселона» снова включилась в борьба за Исака

«Барселона» снова намерена побороться за нападающего «Реал Сосьедад» Александра Исака, после того, как каталонцам не удалось подписать Эрлинга Холанна, сообщает El Nacional.

Шведский нападающий «Реал Сосьедад» в этом сезоне провел в Ла Лиге 23 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 40 миллион евро.

Сообщается, что форвардом также интересуются «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Трансфер Эрлинга Холанна сорвался после того, как было объявлено, что нападающий договорился с «Манчестер Сити».